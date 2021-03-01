شاهد.. زفاف مجاني لحبيبين تأجل زواجهما لمدة 24 عاما لسوء حالتهما المادية (فيديو)



بعد علاقة دامت لـ 24 عاما، حصل حبيبان بلا مأوى على زفاف مجاني، ولكن المفاجأة ليست فقط في احتفال بسيط لم يحلم به الحبيبان من قبل، وإنما أيضا في من تحمل تكلفة المفاجأة والتخطيط لها.



تناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، عن أسرار الزفاف، مؤكدة أنه بعد علاقة دامت لـ24 عاما، وإنجاب 6 أطفال، لم يتخيل كل من روزالين فيرير ورومل باسكو أن يتزوجا يوما ما والسبب سوء حالتهما المادية.



وأشار التقرير، إلى أن القدر ابتسم لهما أخيرا بعد أن التقيا بالصدفة بصاحب صالون لتصفيف الشعر والذي قرر بعد الدردشة معهما إعداد حفل زفاف لهما بدعم من أصدقاء له.



وساعد الزوجين أيضا على التقديم للحصول على رخصة إتمام الزواج فضلا عن تجهيز جلسة تصوير للعروسين وأهدى لهما بدلة زفاف وفستان.



