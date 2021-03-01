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مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر REAL MADRID يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح شوت PLUS

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في مباراة هامة في الدوري الإسباني يلتقي فريقا ريال مدريدوريال سوسيداد في قمة مباريات الجولة 25 من المسابقة.

 

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد في ختام الجولة الـ25 لليجا، والتي شهدت استعادة 4 من المصابين وهم البرازيليان مارسيلو ورودريجو والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والإسباني ألفارو أودريوزولا.

 

وقرر زيدان ضم اللاعبين الأربعة لقائمة الفريق لتعويض الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الميرينجي بسبب الإصابات، بعد أن خاض الرباعي التدريبات الجماعية بشكل طبيعي يومي السبت والأحد.

 

بينما على الجانب الآخر، استمر غياب ثلاثي خط الدفاع للإصابة أيضا وهم داني كارفاخال والقائد سيرجيو راموس والبرازيلي إيدير ميليتاو، فضلا عن ثنائي الهجوم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدن هازارد.

 

وضمت قائمة الـ21 لاعبا الأسماء التالية: تيبو كورتوا وأندري لونين ودييجو ألتوبي وألفارو أودريوزولا وناتشو فيرنانديز ورافايل فاران وفيكتور تشوست وفيرلاند ميندي ومارسيلو وكاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي وإيسكو ألاركون ولوكاس فاسكيز وسيرجيو أريباس وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز ورودريجو وهوجو دورو.


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