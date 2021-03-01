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مروة نصر تبدأ الحملة الدعائية لـ"علامات" بشوارع القاهرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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"علامات" من كلمات رضا محمود والحان مصطفي شكري وتوزيع احمد امين وانتاج محمد علام كيوب ميوزيك من البوم "بره المقارنه" الذي تتعاون فيه "مروه" مع عدد من اشهر الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي ومن المقرر طرحه خلال الفتره المقبله.علامات" ب ميادين وشوارع القاهره


تستعد المطربه مروه نصر لطرح احدث اغانيها بعنوان "علامات" من البوم بره المقارنه وقد انتهت من تسجيلها ومن المقرر طرحها خلال الفتره المقبله.

وقد بدأت الشركه المنتجه محمد علام كيوب ميوزيك في طرح الحمله الدعائيه للالبوم من خلال انتشار البوستر الرسمي للاغنيه في شوارع وميادين القاهره وذلك تمهيدا لطرح احدث اغانيها بعنوان "علامات" .

"علامات" من كلمات رضا محمود والحان مصطفي شكري وتوزيع احمد امين وانتاج محمد علام كيوب ميوزيك من البوم "بره المقارنه" الذي تتعاون فيه "مروه" مع عدد من اشهر الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي ومن المقرر طرحه خلال الفتره المقبله.

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