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استطلاع: الفرنسيون أقل حماسا لتلقي لقاح كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهر استطلاع أجراه معهد "كيكست سي إن سي" أن الفرنسيين هم "الأقل حماسا" لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما يرون أن الحملة الوطنية للتلقيح قد سجلت تأخرا مقارنة مع دول غربية أخرى.

 

والاستطلاع الذي أجراه المعهد في خمس دول غربية وهي فرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى اليابان على 6000 شخص حول العالم من 11 إلى 21 فبراير 2021، أظهر أن 59 بالمئة فقط من الفرنسيين يريدون الحصول على اللقاح وتعد هذه النسبة الأقل مقارنة ببريطانيا (89 بالمئة) ثم السويد (76 بالمئة) وألمانيا (73 بالمئة).

 

واعتبر 60 بالمئة من الفرنسيين أن حملة التطعيم ضد الوباء التي انطلقت في شهر ديسمبر الماضي "بطيئة " مقارنة بدول غربية أخرى كألمانيا وبريطانيا، باستثناء السويد حيث يرى 65 بالمئة من مواطنيه أن حملة التطعيم لم ترق إلى المستوى المطلوب.

 

ورأى 35 بالمئة من الفرنسيين الذين استطلعت أراؤهم أن الاتحاد الأوروبي لم يدر أزمة وباء كوفيد-19 بشكل جيد، الألمان (51 بالمئة) والبريطانيون (45 بالمئة) هم الأكثر انتقادا لاستراتيجية الاتحاد.

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حمله التطعيم تلقى اللقاح أزمة الوباء

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