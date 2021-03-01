لليوم الثاني.. "تسجيل لقاح كورونا" مطلوب على جوجل (التفاصيل الكاملة حول طريقة الحصول على اللقاح)

احتلت عبارة " تسجيل لقاح كورونا" مؤشر بحث "جوجل" لليوم الثاني على التوالي، منذ إعلان وزارة الصحة والسكان بالأمس، عن فتح موقع إلكتروني مخصص لحجز لقاح فيروس كورونا عبر التسجيل عليه، بعدة شروط.





بيان وزارة الصحة للإعلان عن موقع تسجيل لقاح كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما يمكن حجز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني بالأمس.





خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا





اضغط هنا . يمكنك الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا





ثم حدد الفئة الدخول التي تنتمي إليها.

ثم سجل البيانات المطلوبة منك.

وفي هذه الخطوة، عليك إرفاق المستندات التي تثبت السبب الذي اخترته ضمن الـ 3 فئات المستحقة.







شروط التسجيل للحصول على لقاح كورونا





وبعد ذلك، سيتم طرح ثلاث اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفائت العمرية كبار السن بدون أمراض مزمنة





من التحذيرات التي وضعتها الوزارة عبر موقعها:





لمن هو أقل من الـ 18 عام، لا يسمح له التسجيل لطلب لقاح كورونا.





على العاملين في القطاع الطبي إحضار ما يثبت طبيعة العمل مثل، كارنية النقابة أو بيان حالة وظيفية أو خطاب من جهة العمل.









وقد صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بأن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية.

كما سيتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.





وقالت "زايد"، إن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة 86٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.





وأكدت أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا".





لحظة وصول أولى شحنات لقاح فيروس كورونا الصيني سينوفارم من الإمارات







