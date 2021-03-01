بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم live

سيكون عشاق فريق ريال مدريد على موعد مع مواجهة قوية ومثيرة، حيث يدخل حامل اللقب مواجهة اليوم الإثنين أمام سوسيداد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو وعينه على النقاط الثلاث لاستعادة المركز الثاني من غريمه التقليدي برشلونة، الذي حقق فوزا مستحقا السبت خارج قواعده بهدفين دون رد على إشبيلية، وكذلك للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الليجا مع جاره وصاحب الصدارة أتلتيكو مدريد.

ويحتل الريال حاليا المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف البارسا، و6 عن الأتلتي، الذي فاز على فياريال 2-1 وأمن صدارته وفارق النقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1 وبي إن سبورتس إتش دي 3 وبي إن سبورتس بريميم 2.

معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يعلق الجزائري حفيظ دراجي على مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.





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