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نجم ساسولو على رادار ريال مدريد
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:31 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع الإيطالي مانويل لوكاتيلي نجم خط وسط ساسولو الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن الملكي سيتنافس مع يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأندية أخرى من أجل الفوز بخدمات النجم الإيطالي.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن لوكاتيلي كان بدأ اللعب في صفوف أتالانتا بيرجامو وانتقل بعدها إلى ميلان في عام 2010 وبدأ اللعب مع الفريق الأول في عام 2016 حتى أن إنتقل إلى ساسولو في عام 2018.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن النجم الإيطالي البالغ من العمر 23 عاماً تألق بشكل كبير مع ساسولو ليصبح واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي.
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