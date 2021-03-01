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معروف بشهامته.. مالا تعرفه عن أحمد السقا فى عيد ميلاده الـ 48

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم النجم أحمد السقا بعيد ميلاده ال 48، ويعد واحداً من أهم نجوم السينما المصرية، فهو استطاع أن يقدم الأكشن والكوميديا والتراجيدي.



وفى هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن أحمد السقا




_من عائلة فنية فوالده الفنان والمخرج صلاح الدين السقا وجده المطرب عبده السروجى.



_تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته بتقدير امتياز.



_ بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة بالمسرح.


_شارك فى البداية بأدوار صغيرة مع كوكبة من النجوم مثل يحيي الفخراني ونور الشريف.


_ أصبح نجم شباك وتصدر البطولة فى أعماله مثل الجزيرة، ابن القنصل، الدير".



_لقب بفارس السينما المصرية.


_من هواياته ركوب الخيل وكرة القدم.


_متزوج من الإعلامية مها الصغير ولديه منها ثلاث أبناء.



_محبوب فى الوسط الفني ومعروف بخدماته فيه.

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