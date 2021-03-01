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"إقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب المعلمين بنظام التعليم عن بُعد

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعًا لها، مساء اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من المقترحات المُقدمة من النواب.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات حسين الحداد، بشأن إضافة مادة القيم للمقررات الدراسية، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تخصيص مساحة واحد فدان من المساحة المخصصة لمدرسة د وفائي كراوية وقدرها أربعة أفدنة لإقامة مدرسة تعليم ثانوي – مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية.

وشهد الاجتماع إيضًا الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد سمير عبدالمقصود، بشأن إدراج جميع مراكز الشمال بمحافظة الدقهلية في خدمة توصيل الغاز الطبيعي، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج قرية المعدية- التابعة لمركز إدكو- محافظة البحيرة ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ووافقت اللجنة أيضًا على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن إنشاء محطة تموين ثالثة للسيارات بالغاز الطبيعي ببندر سوهاج- محافظة سوهاج.

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