فرنسا تسجل 4703 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 375 وفاة و4703 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 86803، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3760671.

وتسجل فرنسا عادة عددا منخفضا من الإصابات الجديدة في اليوم التالي لعطلة نهاية الأسبوع. وقد بلغ متوسط عدد الإصابات المتحرك في الأسبوع الأخير 21549.