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فرنسا تسجل 4703 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 375 وفاة و4703 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 86803، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3760671.

 

وتسجل فرنسا عادة عددا منخفضا من الإصابات الجديدة في اليوم التالي لعطلة نهاية الأسبوع. وقد بلغ متوسط عدد الإصابات المتحرك في الأسبوع الأخير 21549.

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