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برلماني: السيسي رزق من ربنا لمصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة بالإجماع على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري داخل اللجنة، وتباينت الآراء حول مدة الإرجاء بين عام وعامين وعام ونصف؛ لحين صدور قرار الرئيس بالإرجاء لمدة عامين مع وجود مبلغ مقطوع.

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس يبذل مجهودات خارقة لصالح المواطن والدولة المصرية، منوهًا بأن الرئيس يقوم بنفسه بالتجول للاطمئنان على تنفيذ المشروعات الكبرى، ويتابع كل ما هو متعلق بالمواطن المصري ويعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالمواطنين.

وتابع، أن الرئيس السيسي رزق لمصر من عند ربنا ليأخذ الدولة المصرية لما نتمناه جميعًا.

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