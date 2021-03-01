خاص - شوقي غريب يُحدد الثلاثي الكبار فى الأولمبياد ومحمد صلاح على رأسهم





حدد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي الثلاث لاعبين الكبار الذي سيقوم بضمهم خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري والمقرر إقامتها فى الفترة من الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.





وكان المنتخب الأولمبي حقق ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر نوفمبر عام 2019 ليتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد الفوز على كوتد يفوار فى نهائى البطولة على ستاد القاهرة الدولي.





وعلم الفجر الرياضي أن شوقي غريب أصبح مستقر بشكل تام على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والذي يمر بفترة مميزة فى مسيرته مع المارد الأحمر.





بينما هناك مفاضلة بين الثنائي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مع المنتخب الأولمبي ويكون الاسم الثالث من الكبار ولكن علم الفجر الرياضي أن مدافع اتحاد جدة أحمد حجازي هو الأقرب لإحتياج المنتخب له خاصة بسبب عدم وجود سوي أسامة جلال لاعب بيراميدز بينما لم يشارك محمد عبدالسلام مع الزمالك وأيضًا عدم مشاركة أحمد رمضان بيكهام مع الأهلي.



