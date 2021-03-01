قطار الزمالك يتعثر أمام دجلة بتعادل سلبي في مباراة الفرص المهدرة

تعادل الزمالك مع نظيره وادي دجلة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني في الدفاع وإمام عاشور وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

بدأت المباراة بهدوء بين الفريقين وحاول كل فريق فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، حتى استطاع لاعبو الفريق أخذ الأسبقية والأفضلية على لاعبي وادي دجلة، وكاد الزمالك أن يحرز هدف التقدم سريعا عن طريق أشرف بن شرقي الذي ضغط بشكل إيجابي على دفاعات الغزلان وانفرد بمحمد عبد المنصف الذي ارتدى قفاز الإيجادة وتصدى لكرة بن شرقي.

واصل الزمالك ضغطه على فريق وادي دجلة، ونشط الفريق هجماته من الجبهة اليسرى التي يشغلها أحمد فتوح وأشرف بن شرقي ويميل لهما سيف الدين الجزائري، إلا أن هجمات الفريق افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة.

وحاول وادي دجلة الرد على هجمات الزمالك عن طريق هجمة منظمة تألق في البداية محمود علاء وتصدى لها قبل أن تصل الكرة لمحمد هلال وأرسل عرضية لصلاح أمين الذي سددها أعلى العارضة.

مالت الأفضلية قليلا إلى وادي دجلة الذي حاول الوصول لمرمى “جنش” استطاع دفاع الزمالك بقيادة حمزة المثلوثي في التصدي لكل فرص الغزلان، وبعدها وصل الزمالك لمرمى عبد المنصف عن طرق سيف الجزيري الذي فشل في ترويض الكرة، وضاعت فرصة خطيرة للزمالك.

تنوعت فرص الزمالك على مرمى وادي دجلة، واستقبل يوسف أوباما تمريرة فرجاني ساسي وسدد في يد محمد عبدالمنصف، ورد لاعبو الغزلان على فرصة الزمالك بالحصول على 3 ركلات ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى “جنش”.

وأجرى الزمالك التبديل الأول بنزول عبدالله جمعة بدلا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة وسقط على الأرض، وفضل الجهاز الفني تبديله حتى لا تتفاقم إصابته، وحاول عبدالله جمعة من أول لمسه له وسدد كرة قوية اصطدمت بدفاعات وادي دجلة وتحولت لركلة ركنية لم يستفاد منها الفريق.

انتعش الزمالك من الجبهة اليمنى بعد نزول عبدالله جمعة، ووصل أكثر من مرة إلى مرمى وادي دجلة إلا أن الفرق افتقد للمسة الأخيرة، ومن عرضية ممتازة لحمزة المثلوثي وصلت الكرة لأشرف بن شرقي وحاول مراوغ مدافع وادي دجلة الذي أبعد الخطورة عن مرماه.

واحتسب محمد عادل حكم اللقاء دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع، لم يشهد أي تعديل في نتيجة الشوط الأول، ليتنهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الفريقان الشوط الثاني بنفس التشكيل، وواصل الزمالك الضغط على مرمى فريق الغزلان من أجل إحراز الهدف الأول، وسدد يوسف أوباما تصويبة قوية على مرمى محمد عبد المنصف علت العارضة.

وكان وادي دجلة أن يحرز الهدف الأول بعد خطأ من حمزة المثلوثي، قبل أن يتعامل دفاع الزمالك مع الكرة ببراعة.

تبادل الفريقان السطيرة على منطقة وسط الملعب، لكن دون أي خطورة على المرمى، ولجأ بعدها وادي دجلة على الهجمات المرتدة، بينما أعتمد الزمالك على التمريرات القصيرة بين اللاعبين.

واشهر محمد عادل البطاقة الصفراء في يد محمود مرعي مدافع وادي دجلة بعد لمس الكرة بيده، بعد ضغط قوي من سيف الدين الجزيري.

وسدد سيف الدين الجزيري تسديدة قوية مرت بجوار عارضة محمد عبد المنصف، وبعدها حول محمود علاء عرضية أشرف بن شرقي في الشباك الخارجية لمرمى الغزلان.

واصل محمد عبد المنصف التألق وتصدى لتسديدة قوية من أشرف بن شرقي، وحولها لركلة ركنية لعبها عبدالله جمعة لسيف الجزيري الذي سددها بقوة وتصدى لها محمد عبد المنصف ببراعة.

وأجرى وادي دجلة التبديل الأول بنزول إبراهيم عايش بدلا من إبراهيم رضا في محاولة من الجهاز الفني بالسيطرة على وسط الملعب، ومن هجمة منظمة تصدى القائم لرأسية أشرف بن شرقي وشتتها محمود مرعي مدافع دجلة من على خط المرمى.

ولجأ باتشيكو إلى دكة البدلاء بنزول أسامة فيصل بدلا من أشرف بن شرقي لتنشيط الجزء الهجومي، وحصل محمد عبد الغني على البطاقة الصفراء بعد عرقلة لاعب وادي دجلة.

وقام الزمالك بالتبديل الثالث بنزول مروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري لتنشيط الخط الأمامي للأبيض.

وواصل الفريق سيطرته على منطقة وسط الملعب، واقترب من مرمى محمد عبدالمنصف الذي تألق وانقذ رأسية مروان حمدي مع على خط المرمى، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب محمد عادل ركلة جزاء للفريق سددها عبدالله جمعة وتصدى لها محمد عبد المنصف.

واحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع، كثف الزمالك فيهم ضغطه على مرمى وادي دجلة من أجل إحراز هدف الفوز، وأهدر عبد الله جمعة فرصة على مرمى وادي دجلة بعدما سدد الكرة أعلى عارضة محمد عبدالمنصف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.