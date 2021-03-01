Advertisements

قطار الزمالك يتعثر أمام دجلة بتعادل سلبي في مباراة الفرص المهدرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

تعادل الزمالك مع نظيره وادي دجلة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

 

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني في الدفاع وإمام عاشور وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

 

بدأت المباراة بهدوء بين الفريقين وحاول كل فريق فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، حتى استطاع لاعبو الفريق أخذ الأسبقية والأفضلية على لاعبي وادي دجلة، وكاد الزمالك أن يحرز هدف التقدم سريعا عن طريق أشرف بن شرقي الذي ضغط بشكل إيجابي على دفاعات الغزلان وانفرد بمحمد عبد المنصف الذي ارتدى قفاز الإيجادة وتصدى لكرة بن شرقي.

 

واصل الزمالك ضغطه على فريق وادي دجلة، ونشط الفريق هجماته من الجبهة اليسرى التي يشغلها أحمد فتوح وأشرف بن شرقي ويميل لهما سيف الدين الجزائري، إلا أن هجمات الفريق افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة.

 

وحاول وادي دجلة الرد على هجمات الزمالك عن طريق هجمة منظمة تألق في البداية محمود علاء وتصدى لها قبل أن تصل الكرة لمحمد هلال وأرسل عرضية لصلاح أمين الذي سددها أعلى العارضة.

 

مالت الأفضلية قليلا إلى وادي دجلة الذي حاول الوصول لمرمى “جنش” استطاع دفاع الزمالك بقيادة حمزة المثلوثي في التصدي لكل فرص الغزلان، وبعدها وصل الزمالك لمرمى عبد المنصف عن طرق سيف الجزيري الذي فشل في ترويض الكرة، وضاعت فرصة خطيرة للزمالك.

 

تنوعت فرص الزمالك على مرمى وادي دجلة، واستقبل يوسف أوباما تمريرة فرجاني ساسي وسدد في يد محمد عبدالمنصف، ورد لاعبو الغزلان على فرصة الزمالك بالحصول على 3 ركلات ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى “جنش”.

 

وأجرى الزمالك التبديل الأول بنزول عبدالله جمعة بدلا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة وسقط على الأرض، وفضل الجهاز الفني تبديله حتى لا تتفاقم إصابته، وحاول عبدالله جمعة من أول لمسه له وسدد كرة قوية اصطدمت بدفاعات وادي دجلة وتحولت لركلة ركنية لم يستفاد منها الفريق.

 

انتعش الزمالك من الجبهة اليمنى بعد نزول عبدالله جمعة، ووصل أكثر من مرة إلى مرمى وادي دجلة إلا أن الفرق افتقد للمسة الأخيرة، ومن عرضية ممتازة لحمزة المثلوثي وصلت الكرة لأشرف بن شرقي وحاول مراوغ مدافع وادي دجلة الذي أبعد الخطورة عن مرماه.

 

واحتسب محمد عادل حكم اللقاء دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع، لم يشهد أي تعديل في نتيجة الشوط الأول، ليتنهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

بدأ الفريقان الشوط الثاني بنفس التشكيل، وواصل الزمالك الضغط على مرمى فريق الغزلان من أجل إحراز الهدف الأول، وسدد يوسف أوباما تصويبة قوية على مرمى محمد عبد المنصف علت العارضة.

 

وكان وادي دجلة أن يحرز الهدف الأول بعد خطأ من حمزة المثلوثي، قبل أن يتعامل دفاع الزمالك مع الكرة ببراعة.

 

تبادل الفريقان السطيرة على منطقة وسط الملعب، لكن دون أي خطورة على المرمى، ولجأ بعدها وادي دجلة على الهجمات المرتدة، بينما أعتمد الزمالك على التمريرات القصيرة بين اللاعبين.

 

واشهر محمد عادل البطاقة الصفراء في يد محمود مرعي مدافع وادي دجلة بعد لمس الكرة بيده، بعد ضغط قوي من سيف الدين الجزيري.

 

وسدد سيف الدين الجزيري تسديدة قوية مرت بجوار عارضة محمد عبد المنصف، وبعدها حول محمود علاء عرضية أشرف بن شرقي في الشباك الخارجية لمرمى الغزلان.

 

واصل محمد عبد المنصف التألق وتصدى لتسديدة قوية من أشرف بن شرقي، وحولها لركلة ركنية لعبها عبدالله جمعة لسيف الجزيري الذي سددها بقوة وتصدى لها محمد عبد المنصف ببراعة.

 

وأجرى وادي دجلة التبديل الأول بنزول إبراهيم عايش بدلا من إبراهيم رضا في محاولة من الجهاز الفني بالسيطرة على وسط الملعب، ومن هجمة منظمة تصدى القائم لرأسية أشرف بن شرقي وشتتها محمود مرعي مدافع دجلة من على خط المرمى.

 

ولجأ باتشيكو إلى دكة البدلاء بنزول أسامة فيصل بدلا من أشرف بن شرقي لتنشيط الجزء الهجومي، وحصل محمد عبد الغني على البطاقة الصفراء بعد عرقلة لاعب وادي دجلة.

 

وقام الزمالك بالتبديل الثالث بنزول مروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري لتنشيط الخط الأمامي للأبيض.

 

وواصل الفريق سيطرته على منطقة وسط الملعب، واقترب من مرمى محمد عبدالمنصف الذي تألق وانقذ رأسية مروان حمدي مع على خط المرمى، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب محمد عادل ركلة جزاء للفريق سددها عبدالله جمعة وتصدى لها محمد عبد المنصف.

 

واحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع، كثف الزمالك فيهم ضغطه على مرمى وادي دجلة من أجل إحراز هدف الفوز، وأهدر عبد الله جمعة فرصة على مرمى وادي دجلة بعدما سدد الكرة أعلى عارضة محمد عبدالمنصف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أخبار تهمك

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

أول تعليق من لابورتا على اعتقال بارتوميو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ ساعة و 22 دقيقة

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات إصابة محمد الشناوي وموقفه من المشاركة في مباراة فيتاكلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

جوارديولا يُعلنها: نجم مانشستر سيتي سينتقل إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

08:26 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

08:09 م

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات