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عاجل - تصرف ناري من جماهير الزمالك تجاه اللاعبين بعد التعادل أمام وادي دجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قامت بعض من جماهير نادي الزمالك المتواجدين بمقصورة ستاد السلام، بمهاجمه لاعبي الفريق الكروي الأول، عقب انتهاء المباراة أمام وادي دجلة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

 

وشنت جماهير الزمالك هجوماً حاد على عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض عقب اهداره ركلة الجزاء في الدقيقة ٨٨ من عمر الشوط الثاني.

 

كما هاجمت جماهير الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق " الزمالك مش الخليج ياساسي".

 

وانتهى لقاء الزمالك مع وادي دجلة بدون أهداف، حيث شهد اللقاء سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، واهدار ركلة جزاء.


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