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تنشيط السياحة تشارك في "ويبنار" غرفة التجارة الأمريكية

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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شارك المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في وبينار عبر تطبيق زووم، بدعوة من لجنة السياحة والسفر بغرفة التجارة الأمريكية وبحضور أعضائها.

وخلال الوبينار قدم المهندس أحمد يوسف، عرضا تفصيليا لما قامت به الحكومة المصرية ووزارة السياحة والآثار لدعم قطاع السياحة والعاملين به منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أشار إلى قيام الوزارة بنشر عدد من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والثرية.

كما أوضح أن الوزارة قامت بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

إضافة إلى تنظيم الرحلات التعريفية للسفراء والمراسلين الأجانب واستضافة عدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب والعرب وذلك لتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وأشار إلى خطة الهيئة في تنمية الوعي السياحي والأثري لدي فئات المجتمع المختلفة.

وقام يوسف بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة عن بعض ما ورد بالعرض التقديمي، وإيضاح عدد من النقاط المتعلقة بموقف الحملات المشتركة، وفتح أسواق جديدة، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

وفي ختام الوبينار أكد المهندس أحمد يوسف علي اهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة والآثار، وحرص الحكومة الكامل على دعمه بكافة السبل.

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وزارة السياحة والاثار مصر تنشيط السياحة الاثار

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