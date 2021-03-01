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نشرة أخبار قنا اليوم الإثنين 1-3-2021 .. انتحار فتاة بحبوب السوس وتعافي عدد من مصابي كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الإثنين، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-

- محافظ قنا: الإنتهاء من تنفيذ 1000 مشروع خدمى على أرض المحافظة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٠ مشروع على أرض المحافظة فيما سيتم الإنتهاء من ٤٥٠ مشروع أخر بحلول 30 يونيو المقبل وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية لمتابعة أنشطة البرنامج علي ارض المحافظة وذلك في حضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بقنا والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة وفريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
انتحار فتاه بعد تناولها حبوب السوس في قنا

لفظت فتاة انفاسها الأخيرة، اليوم الاثنين، بعد تناولها حبوب سوس القمح بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، بمصرع غادة. ا.ا، 26 عاما، بعد تناولها

رئيس جنوب الوادي بقنا: 8944 طالب وطالبة أدوا الامتحانات في الفترة الصباحية


قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020-2021م في يومها الثالث.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الاعلام والآداب وطب الفم والاسنان والتربية والاثار والصيدلة والعلاج الطبيعي والحقوق والحاسبات والمعلومات والتمريض والزراعة والعلوم وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات.

قفط للعزل: تعافي وخروج 5 حالات كورونا

أعلنت مستشفى قفط التعليمي، بمحافظة قنا، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا اليوم بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.

أكد دكتور احمد كمال، مدير مستشفى فقط، أن خروج 5حالة اليوم الاثنين يرفع عدد حالات الشفاء ل132 حالة.

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