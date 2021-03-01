لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر اليوم الأثنين في الدوري الإسبانيLIVE

يواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ويحل ريال سوسيداد ضيفًا على ريال مدريد بملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في الجولة 25 لليجا.

ويملك ريال مدريد 52 نقطة في المركز الثالث بالترتيب، وريال سوسيداد لديه 41 نقطة في المركز الخامس.

في حين يتصدر أتلتيكو مدريد بـ58 نقطة، يليه برشلونة ثانيًا بـ53 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1، وHD3.





لمشاهدة المباراة اضغط هنا مشاهدة مباراة ريال مدريد