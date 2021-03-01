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برلماني عن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري: السيسي انتصر للإرادة الشعبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس انتصر للإرادة الشعبية وطلبات المواطنين، بتوجيه الحكومة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية والرئيس السيسي ينظروا لمطالب المواطنين بعين الاعتبار، معربًا عن سعادته لاستجابة الرئيس لمناشدة تنسيقة شباب الأحزاب بإجراء حوار مجتمعي حول القانون، بما يعكس وعي واحساس كبير باحتياجات المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التوجيه بإقرار قيمة مقطوعة نظرة بعيدة المدى من الرئيس.

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