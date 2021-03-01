Advertisements

مسؤولون إسرائيليون يحثون بايدن على عدم العودة إلى الاتفاق النووي

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كتبت مجموعة من حوالي 1800 مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي والموساد رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تطالبه بعدم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

 

وحذرت نقابة الأخبار اليهودي، وهي منظمة غير حكومية تضم جنرالات وجواسيس إسرائيليين متقاعدين، من أن احتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق، يمثل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل.

 

وجاء في الرسالة أن أعضاء المجموعة قلقون من مسار البيت الأبيض في العودة إلى اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وانتقدوا الاتفاق ووصفوه بأنه "معيب"، وحذروا من أن "عودة الولايات المتحدة للانضمام إليه ستجعل إسرائيل والدول السنية المعتدلة التي تعتبر إيران تهديدا مشتركا محاصرة وفي مأزق".

 

وحذروا من أن هذا سيؤدي في النهاية إلى سباق تسلح نووي دراماتيكي في المنطقة، وحثوا بايدن على اتباع سياسة الضغط القصوى التي اتبعها سلفه لإبقاء إيران تحت عقوبات شديدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسؤولون اسرائيليون بايدن

أخبار تهمك

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ ساعتين

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - شوقي غريب يُحدد الثلاثي الكبار فى الأولمبياد ومحمد صلاح على رأسهم

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تصرف ناري من جماهير الزمالك تجاه اللاعبين بعد التعادل أمام وادي دجلة

منذ ساعة الا ربع

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 18 ساعة

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترامب: لن نكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

قرقاش: التصعيد مع إيران في تلك المرحلة لا يخدم أحدا

مستشار بايدن: يجب التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي

بعد توليه الحكم بأيام.. بايدن يخطو خطوته الأولى تجاه إيران

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

08:26 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - تصرف ناري من جماهير الزمالك تجاه اللاعبين بعد التعادل أمام وادي دجلة

09:40 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات