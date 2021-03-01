مسؤولون إسرائيليون يحثون بايدن على عدم العودة إلى الاتفاق النووي

كتبت مجموعة من حوالي 1800 مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي والموساد رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تطالبه بعدم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

وحذرت نقابة الأخبار اليهودي، وهي منظمة غير حكومية تضم جنرالات وجواسيس إسرائيليين متقاعدين، من أن احتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق، يمثل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل.

وجاء في الرسالة أن أعضاء المجموعة قلقون من مسار البيت الأبيض في العودة إلى اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وانتقدوا الاتفاق ووصفوه بأنه "معيب"، وحذروا من أن "عودة الولايات المتحدة للانضمام إليه ستجعل إسرائيل والدول السنية المعتدلة التي تعتبر إيران تهديدا مشتركا محاصرة وفي مأزق".

وحذروا من أن هذا سيؤدي في النهاية إلى سباق تسلح نووي دراماتيكي في المنطقة، وحثوا بايدن على اتباع سياسة الضغط القصوى التي اتبعها سلفه لإبقاء إيران تحت عقوبات شديدة.