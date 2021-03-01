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بتكلفة 860 مليون جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع الخيالة بحي البساتين

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تستعد محافظة القاهرة، لافتتاح مشروع الخيالة السكني بحي البساتين، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل سكان العشوائيات إلى مناطق أمنة.

ومشروع الخيالة من المشروعات السكانية الهامة التي تستعد الدولة لافتتاحها في منتصف العام الجاري، ويتميز بأنه انشأ على الطراز الكلاسيكي للدولة الخدوية.

ونعرض لكم أهم التفاصيل الخاصة بمشروع الخيالة:-

- يقع مشروع الخيالة بحي البساتين جنوب القاهرة
- تبلغ تكلفة المشروع 860 مليون جنيه
- بدأ تنفيذ المشروع في يناير 2019
- نسبة التنفيذ حتى الآن 100%
- يضم 2525 وحدة سكنية
- يقام على مساحة حوالي 40 فدانا
- يضم مركز طبي ومركز شباب ومجمع مدارس
- يضم حدائق وأسواق



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