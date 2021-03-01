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عضو بالشيوخ: السيسي مثال للسياسي الذي يشعر بنبض المواطن

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر سابقًا، ودائمًا ينتصر للمواطن البسيط ويصل لنبضه، فهو ليس رئيس عادي وإنما يعرف تفاصيل الحياة اليومية والشخصية للمواطن.

وأضاف "نجاتي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي، بتوجيه الحكومة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل يضرب مثل للعمل السياسي الحقيقي وهو مصلحة الدولة هي مصلحة المواطن؛ لكونه المكون الأساسي للدولة والرئيس يرسخ ذلك في قراراته التي تأتي في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمات.

وأردف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "أن هذا اليوم جميل لنا كسياسيين نفتخر به لكون الرئيس ضرب مثال للسياسي الذي يشعر بنبض المواطن".

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