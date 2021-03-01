وزير العدل: الرئيس وجه بتذليل الصعوبات التي تجعل المواطنين يحجمون عن التسجيل العقاري

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمناقشة التسجيل العقاري، معقبًا: "هناك مشكلة في منظومة الثروة العقارية بمصر، وعرضنا المشكلات الموجودة على أرض الواقع، ورأى إمهال الناس فترة انتقالية لمدة عامين لتطبيق ضريبة قانون الشهر العقاري.. عشان الناس تجهز نفسها".



وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أنه وجه الحكومة بسن مشروعات قوانين، تذلل العقوبات والصعوبات التي كانت تجعل المواطنين يحجمون عن التسجيل،متابعًا: "بعض الاجراءات كانت بتكره الناس في التسجيل مثل مسألة سداد الضريبة التي يبلغ قدرها 2.5%، وستقوم وزارة المالية بتحصيل الضريبة من البائع ووزارة العدل بإجراءات الإشهار للمشتري وفقا للأمور الطبيعية".



وتابع: "من ضمن المشاكل، هناك العقود العرفية الكثيرة على العقار الواحد، ولن تطالب وزارة المالية نسبة الـ2.5 على عقود البيوع القديمة، لكن جرى الاكتفاء بمبلغ مقطوع مخفض جدا.. مش هنقعد نقول 2.5% أو أقل او أكتر، وزارة المالية هتقول إنها هتعتبر البيوع قديمة من تاريخ معين".



ولفت إلى أن البائع هو من سيسدد نسبة الـ2.5%، وسيجرى تجميع كل عقود البيوع القديمة ثم سيتم تخصيص مبلغ صغير مقطوع كضريبة، وستعرض وزارة المالية تصورها في هذا المبلغ، مؤكدًا أن هذا المبلغ سيكون مخفضا وميسًرا وفي مُكنة ومقدور أي مواطن عادي، وذلك لحل أزمة عقود البيع القديمة.

