أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام دجلة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره وادي دجلة سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.





وقال باتشيكو مدرب القلعة البيضاء عقب اللقاء :" أ كيد مش مبسوط وحزين عشان مكسبناش لكن لازم نعرف أن في منافس عنده طموح وفي ماتشات كان فيها حماس كبير الفترة دي".





وأضاف :" كنا بنحاول نحرز بكل الطرق وزودنا عدد المهاجمين ولعبنا على الطرفين، واضعنا فرص ولكن مش بنقدر نستغلها جيدا".





وأكمل :" اللاعبين عملوا اللي عليهم، والكرة مش عايزة تدخل لأسباب غير فنية لأننا بنوصل وبنهدد مرمي الخصم".





وأشاد باتشيكو بحارس مرمي دجلة محمد عبد المنصف قائلًا :" حارس دجلة تألق ومنع أكثر من هدف محقق لنا، كذلك غياب التوفيق أحد أسباب عدم الفوز والتعادل اليوم".





وهعن إضاعة عبد الله جمعة لضربة الجزاء قال :" محددين المسددين لركلات الجزاء زيزو وبن شرقي وشيكابالا والتلاتة مكانوش موجودين وعبد الله بيسدد كويس وطلب يسدد ووافقت ومنحته الثقة".





وأوضح :" أنا المسؤول دائما عن النتائج، وإمام عاشور مكانش ماشي كويس وحس بألم في قدمه وتم استبداله مباشرة وعندنا لاعيبه بتقدر تلعب في أكتتر من مكان/ ومن بكرة هنبدأ نشتغل على السلبيات".





وأشار :" مينفعش ألعب بثلاثة مهاجمين مع بعض عشان يربكوا بعض، عشان كده بهتم بالطرفين عشان يلعبوا العرضيات لهم دائما".







