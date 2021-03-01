كروتوني الإيطالي يعلن إقالة مدربه

استغنى كروتوني عن مدربه جيوفاني ستروبا بعد ست هزائم متتالية، تركت الفريق في ذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقاد ستروبا الفريق للصعود إلى دوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد أن احتل الوصافة في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكن كروتوني عانى كثيراً هذا الموسم وسيغادر ستروبا الفريق بعد أن حقق ثلاثة انتصارات فقط من 24 مباراة.

وكتبت الهزيمة بهدفين دون رد أمام منافسه المباشر على الهبوط كالياري يوم الأحد الفصل الأخير في علاقة الطرفين، حيث سيغادر ستروبا الفريق وهو في المركز الأخير برصيد 12 نقطة متأخراً بثماني نقاط عن الأمان.

وقال النادي في بيان "انتهت رحلة جميلة ومثيرة استغرقت نحو ثلاث سنوات كللها الفريق رغم الصعوبات التي واجهها في بعض الفترات بالتأهل التاريخي للمرة الثانية لدوري الدرجة الأولى".