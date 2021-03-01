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مدرب دجلة يعلق على تعادل فريقه أمام الزمالك

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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علق التشيلي سالاس مدرب فريق وادي دجلة، على تعادل فريقه أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتعادل دجلة مع الزمالك سلبيا، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال سالاس عقب المباراة:" الشئ الإيجاابي هو التركيز طول المباراة، والتضحية التي قدمها الفريق والروح العالية".

 

وتابع:"يجب أن نبقى اذكياء بالحصول على نقطة ونبني عليها لما هو قادم".

 

وأكمل:" نستطيع الجمع بين نقاط في مباراة الاتحاد والزمالك، هو اننا قدمنا اداء جيد، وحققنا اليوم نتيجة جيدة ".

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