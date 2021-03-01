عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك أمام وادي دجلة





رفض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد التعادل في مباراة اليوم أمام مضيفه وادي دجلة بدون أهداف.





وقرر باتشيكو خوض الفريق الأبيض للتدريبات الجماعية غدا الثلاثاء في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الترجي التونسي.





وتعادل الزمالك مساء اليوم الاثنين أمام وادي دجلة بدون أهداف أمام مضيفه وادي دجلة في المباراة التي جرت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



