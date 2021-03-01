مصادر.. السيسي يوجه بمنح "شقق سكنية" للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة والجامعات

ذكر موقع "القاهرة 24"، أن هناك توجيهًا سيصدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة عدد من الشقق السكنية، والتابعة لوزارة الإسكان للمتفوقين دراسيًا من أوائل الكليات بالجامعات الحكومية المصرية وأوائل الثانوية العامة تقديرًا لتفوقهم.





ويأتي توجيه الرئيس السيسي في إطار حرص الرئيس على المنظومة التعليمية، وكذلك الإشادة بالطلاب المتميزين في مختلف المجالات داخل مصر، مشيرين إلى أن الرئيس يحرص على العملية التعليمية ويوليها اهتماماً كبيراً.





وفي وقت سابق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.





كما وجه الرئيس خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير العدل، بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك خلال هذه الفترة الانتقالية، حسب مساحة ونوع الملكية.



