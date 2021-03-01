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فاروق المقرحي عن قرار الرئيس بتأجيل قانون الشهر العقاري: الرئيس عايش نبض الناس يوم بيوم (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد النائب فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قررا تأجيل قانون الشهر العقاري يؤكد أن الرئيس السيسي يستمع إلى نبض المواطنين بشكل يومي».

ووجه عضو مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس السيسي قائلا «شكرا ياريس وكتير خيرك»، مشيرا إلى أنه كان على ثقة باستجابة الرئيس للمواطنين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين.

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