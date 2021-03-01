Advertisements

أحمد بلال يسخر من نجم الزمالك بعد التعادل مع دجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
عمر محمد
Advertisements

سخر أحمد بلال مهاجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق، من عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك بعد اهداره ركلة جزاء لصالح فريقه أمام وادي دجلة ببطولة الدوري.

وكتب أحمد بلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عقب انتهاء المباراة :" اضرب يا عبد الله.. اضربه يا اوسه".

وتعادل فريق الزمالك مع وادي دجلة سلبياً بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ يوم

طبيب ريال مدريد يحدد لزيدان مدة مشاركة نجم الفريق أمام سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تصرف ناري من جماهير الزمالك تجاه اللاعبين بعد التعادل أمام وادي دجلة

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يزف بشرى سارة لنجوم ريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف الطبي يحسم مصير مشاركة نجم الأهلي ضد فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - شوقي غريب يُحدد الثلاثي الكبار فى الأولمبياد ومحمد صلاح على رأسهم

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

08:26 م

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - تصرف ناري من جماهير الزمالك تجاه اللاعبين بعد التعادل أمام وادي دجلة

09:40 م

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات