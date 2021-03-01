أحمد بلال يسخر من نجم الزمالك بعد التعادل مع دجلة





سخر أحمد بلال مهاجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق، من عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك بعد اهداره ركلة جزاء لصالح فريقه أمام وادي دجلة ببطولة الدوري.





وكتب أحمد بلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عقب انتهاء المباراة :" اضرب يا عبد الله.. اضربه يا اوسه".





وتعادل فريق الزمالك مع وادي دجلة سلبياً بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.



