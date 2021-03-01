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من الطفولة.. سر عقدة محمد الشرنوبي من الكلاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلّت الفنانة يسرا والفنان محمد الشرنوبي ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

كشف "الشرنوبي" خلال اللقاء عن خوفه الشديد من الكلاب، وأنه لديه "عُقدة" منها منذ الصغر، بسبب مهاجمة أحد الكلاب له في الشارع، قائلا: "من حوالي 15 سنة كنت لسه طفل وماشي في الشارع في أمان الله، فجأة لقيت كلب في وشي، فلفيت ورجعت".


تابع: "لقيته ماشي ورايا برضو وبعدين جري ورايا فبقيت أجري منه بسرعة جدا، وأبص حواليا ألاقي ناس بتضحك، فحسيت إن الكلاب هتخليني مهزأ فبعدت عنهم تماما لحد الآن، ولو حد سألني بقوله بقرف منهم، بس في الحقيقة أنا خايف مش قرفان".

من جانبها، كشفت يسرا عن تعرضها للعض من أحد الكلاب قديما، وأنها خافت بشدة ذات مرة حين وجدت كلبا ضخما يقفز عبر أحد الأسوار ويتجه نحوها، لكن المتواجدين حولها أخبروها بألا تخاف لأنه غير شرس ولن يؤذيها، وبالفعل اقترب منها فقط دون أن يفعل شيء.

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