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هيئة الجودة: لا تهاون في تطبيق قرار مواصفة الأمان لمنتج البوتاجاز

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد الدكتور أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجوده بوزارة الصناعة والتجاره ان القرار الوزاري رقم ( 1002 لسنة 2017 ) والذي يختص بتوفير الامان لمنتج البوتاجاز وهو ضمن المواصفات القياسية العالميه المعتاده حول العالم ملزم لجميع الشركات ولابد من تطبيقه  مشيرا إلى أن في اي تهاون لهذه المواصفات او مخالفتها من قبل  الشركات المنتجه لهذا المنتج   يضع تحت طائلة القانون 

 وأضاف عفيفى فى تصريحات صحفية إلى أن هيئة الرقابة الصناعيه تقوم بشكل مستمر بالإشراف على هذه المنتجات  ويتم عمل ضبطية قضائية   في اي منتج  َمخالف لهذه المواصفات حيث أنها تشكل خطر جسيم على حياة الإنسان 

لافتا إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة،  تقوم بعمل اختبارات مستمره على  المواصفات والمعايرات الصناعية مشيرا  إلى الهيئة تسعى دائما  إلى رفع جودة المنتجات المصرية، بما يجعل هذه المنتجات قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك العمل على حماية المستهلك والبيئة،

وأوضح عفيفى أن هذه المواصفه بنص القانون  يجب أن يقوم عنصر الاستشعار الخاص  بأداة مراقبة اللهب بها  بالتحكم في شعلة منفردة فقط ولا يجوز عمل اكثر من مفتاح بها وذلك في نشاط استخدام الأفران بمنتج البوتجاز وإذا كانت شعلات الفرن والشواية موضوعة داخل نفس الحيز ويتم التحكم فيها من خلال مفاتيح تحكم مختلفة 

منوها أن وجود أداة تعشيق يمنع إمداد الغاز إلي شعلات الفرن وشعلات الشواية في نفس الوقت.

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مواصفة البوتجاز امان البوتجاز الشركات المصنعة للبوتجاز

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