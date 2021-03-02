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دلال عبدالعزيز تكشف عن تفاصيل آخر مكالمة لها مع يوسف شعبان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:23 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
داليا الحسين
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كشفت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن التفاصيل والساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل يوسف شعبان، موضحة أنه استرجعت ما حدث، مشيرة إلى أنه كان يشعر بأنه سيفارق الحياة، وقبل العودة للقاهرة طلبها للحديث معها.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها أكتشفت من خلال حديثهما كم الخير الذي يُقدمه، بالإضافة إلى أنه استرجع الكثير من الأعمال الفنية الخاصة بها، متابعة: "قالي تفتكري هرجع أشتغل تاني".

وأوضحت أن المخرج أحمد خالد موسى تحدث على أنه يريد الاستفادة من دور الفنان يوسف شعبان في الفيلم الذي يتم تصويرة بلبنان "ملوك الجدعنة"، مؤكدة أنه لا يوجد احتمال لإصابته بمرض الزهايمر، متابعة: "الكورونا خاينة جدًا"، متقدمة بالعزاء لأسرته، موضحة أنه عاد للتمثيل بشكل أقوى.

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