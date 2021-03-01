معلومات لا تفوتك عن موقع حجز لقاح كورونا والتسجيل والفئات المستحقة





انطلق موقع حجز جرعات لقاح كورونا يوم أمس الأحد، ليفتح أبوابه أمام الراغبين في التتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".





موقع حجز جرعات لقاح كورونا





واشرطت وزارة الصحة والسكان أن يكون المسجل من بين 3 فئات مسموح لها الحصول على لقاح كورونا، والتي تتمثل في الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن.





رابط موقع حجز لقاح كورونا المباشر





هنــــــــــــــــا ". ويمكن للفئات المستحقة التسجيل عبر موقع حجز لقاح كورونا بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "".





خطوات التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. - الدخول على الموقع بالضغط

- تحديد أي فئة تنتمي إليها.

- اختيار الفئة المحددة.

- ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.

- إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.





موقع حجز جرعات لقاح كورونا وطريقة التسجيل





وانطلق موقع حجز جرعات لقاح كورونا منذ لحظات، ليفتح في الموعد المحدد له، من أجل تلقي طلباتع الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشاره على أمل التخلص من الجائحة.



