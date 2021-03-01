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مواجهات قوية لبورتو والقناة والنجوم بالقسم الثانى

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تختتم في الثانية والنصف من عصر الثلاثاءمنافسات الدور الأول
للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.


ومن المقرر إقامة 3 مباريات قوية ومرتقبة في ختام الجولة الخامسة عشر ..

1- المريخ مع بورتو
يشهد ملعب المريخ صدام مرتقب بجمع بين فريق المريخ صاحب المركز السابع بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 19 نقطة مع فريق
بورتو صاحب المركز الثالث بقيادة أشرف توفيق برصيد 26 نقطة
يسعى الفريقان للفوز المريخ حتى يدخل المنطقة الدافئة وبورتو ليواصل انتصاراته والصعود إلى القمة.

شهدت الجولة الماضية فوز فريق بورتو على فريق بتروجت
بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق المريخ مع فريق القناة بهدف لمثله.

2- القناة مع منتخب السويس

يستضيف فريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صلاح فريق منتخب السويس صاحب المركز السادس بقيادة أيمن المزين
يدخل الفريقان اللقاء برصيد 19 نقطة .

وشهدت الجولة الماضية تعادل القناة مع المريخ بهدف لمثله بينما تلقى فريق منتخب السويس الهزيمة من فريق النصر بهدفين مقابل هدف.

3- النجوم مع بتروجت

يلتقي فريق النجوم صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 15 نقطة مع فريق بتروجت صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر رجب برصيد 16 نقطة.

يسعى الفريقان للفوز للهروب من النفق المظلم، وحقق فريق النجوم مفاجأة الاسبوع الماضي بالفوز على فريق الترسانة بهدفين مقابل هدف بينما تلقى فريق بتروجت الهزيمة أمام فريق بورتو
بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 28 نقطة
2- الترسانة 26 نقطة
3- بورتو 26 نقطة
4- كوكاكولا 23 نقطة
5- زد اف سي 20 نقطة
6- منتخب السويس 19 نقطة
7- المريخ 19 نقطة
8- القناة 19 نقطة
9- جمهورية شبين 18 نقطة
10- السكة الحديد 17 نقطة
11- سرس الليان 17 نقطة
12- بتروجيت 16 نقطة
13- النصر 16 نقطة
14- النجوم 15 نقطة
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 9 نقاط

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