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عمرو أديب: الإدارة الحالية إصلاحية من المقام الأول.. وليست شعبوية

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الشهر العقاري، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس ورائها أكثر من رسالة منها التأكيد على أن الهدف من تطبيق القانون ليس "جباية"، والدولة "سامعة المواطن".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدولة المصرية ستعكف خلال الفترة المقبلة على تنظيم الوضع، معلقا: "تنظيم الوضع ليس عيبا، وعندنا وقت"، مضيفا أن الإدارة الحالية تم اختبرها في أكثر من موقف العامين الماضيين "مفيش لوي دراع".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الإدارة الحالية إصلاحية من المقام الأول وليسا شعبوية، متابعا: "الريس عايز يعمل مستقبل".

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