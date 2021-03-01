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أسعار النفط تتحول للتراجع في نهاية التعاملات

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، حيث تزايدت المخاوف من تباطؤ استهلاك الخام في الصين مع التفاؤل المتزايد بشأن لقاحات كورونا وحزمة التحفيز الأمريكية.


وتباطأ نمو نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في فبراير، مما أدى إلى دق ناقوس الخطر بشأن شراء الصين للخام.

ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة أوبك وحلفائها يوم الخميس المقبل، مع توقعات بزيادة مستويات الإنتاج النفطي.

وبحسب مسح لوكالة "رويترز"، تراجع إنتاج النفط من قبل أوبك بنحو 870 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بفعل الخفض الطوعي للسعودية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في يوم السبت الماضي، حيث وافق الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس على مشروع القانون بأغلبية 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا، وأرسلوه إلى مجلس الشيوخ.

وحققت أسعار الخام مكاسب شهرية بحوالي 18 بالمائة خلال فبراير ، مع ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها في 13 شهراً.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أبريل بنحو 1.4 بالمائة إلى 60.64 دولاراللبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مايو  بنسبة 1.3 بالمائة إلى 63.65 دولار للبرميل.

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