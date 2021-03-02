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هل يجوز أداء صلاة الجنازة بالنعال خارج المسجد؟ الإفتاء تجيب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:47 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا أداء صلاة الجنازة بالنعال خارجَ المسجد، سواء أكان ذلك في الشوارعِ أم عند المقابر.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن الصلاة بالنعال من الرُّخَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدْعَى لهم على أدائها في ظل غلق المساجدِ بسبب فيروس كورونا المستجد، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلْعِ النعال من فوت للجنازة والمشقَّة على الناس.

وتابعت: ولا يكلّف مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما؛ فإن وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض.

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