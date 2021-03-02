هل يجوز أداء صلاة الجنازة بالنعال خارج المسجد؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا أداء صلاة الجنازة بالنعال خارجَ المسجد، سواء أكان ذلك في الشوارعِ أم عند المقابر.





وأوضحت الدار في فتوى لها أن الصلاة بالنعال من الرُّخَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدْعَى لهم على أدائها في ظل غلق المساجدِ بسبب فيروس كورونا المستجد، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلْعِ النعال من فوت للجنازة والمشقَّة على الناس.



