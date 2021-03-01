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سلالة برازيلية جديدة لكورونا تضرب بريطانيا.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكدت الحكومة البريطانية اكتشاف 6 إصابات في المملكة المتحدة بسلالة فيروس كورونا البرازيلية التي تم تحديدها لأول مرة في منطقة ماناوس بالأمازون بالبرازيل.

وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مفصلا حول السلالة الجديدة، مؤكدة أن هناك حالتين من الحالات الثلاث التي تم اكتشافها في مقاطعة جلوسيسترشاير جنوبي غرب إنجلترا، لأسرة قدمت من البرازيل، في حين أن الحالة الثالثة لا علاقة لها بأي من الحالتين، وأن المزيد من التحقيقات جارية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد 3 حالات من المتحور البرازيلي في أسكتلندا، و3 حالات أخرى في إنجلترا، لكن تلك الإصابات غير مرتبطة بالحالات في إنجلترا.

وأوضح التقرير، أن السلالة البرازيلية الجديدة، "b 1 - b 2"،أنه حتى لم يتم التعرف على الشخص الذي أتي بالسلالة الجديدة، وصنفت بأنها الحالة "صفر"، منذ قدومها لإنجلترا 12 و13 فبراير الماضي، وفي انتظار التفاصيل الكاملة حول الشخص هذا.

كما أكد التقرير، أن رئيس الوزراء البريطاني، تعرض لهجوم حاد من المعارضة، نظرا لمعرفة الحكومة، بهذه السلالة ولم تتخذ أي تدابير لمواجهتها.

وأوضح التقرير، أن السلالة البرازيلية الجديدة، "b 1 - b 2"، وأنه حتى لم يتم التعرف على الشخص الذي أتي بالسلالة الجديدة، وصنفت بأنها الحالة "صفر"، منذ قدومها لإنجلترا 12 و13 فبراير الماضي، وفي انتظار التفاصيل الكاملة حول الشخص هذا.

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