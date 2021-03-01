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دعاء الامتحان.. أدعية عظيمة ننصح بترديدها قبل دخول اللجان

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:47 م
دعاء الامتحان
دعاء الامتحان
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دعاء الامتحان شأنه شأن بقة الأدعية، التي يتم ترديدها رغبةً في أن يتقبلها الله ويبدل أحوالنا ويرزقنا الصالح منها والخير لحياتنا.

دعاء الامتحان والاستجابة

ويعد الدعاء من مغيرات الأقدار، لذا ننصح كل طلابنا قبل دخول اللجان لتأدية الاختبارات أن يرددوا دعاء الامتحان عبر العية التي تصلح مع هذه المناسبة، والتي تفرج الكرب وتيسر الحال.

دعاء الامتحان وأهميته

ويبحث الكثير من الطلاب عن أدعية الامتحانات وأفضل دعاء يمكن الاستعانة به قبل دخول الامتحانات وخلالها، إلى أن يتم التوفيق بعون الله وقوته.

دعاء الامتحان وفضله

ونقدم لكم في السطور القليلة التالية، أفضل أدعية يمكن تردسدها قبل دخول الامتحان والتضرع بها إلى الله عز وجل، من أجل التذكر، وحسن الاختيار ووضع الحلول المناسبة، والتوفيق بحول الله وقوته.

اللهم أسألك أن تيسير لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ.

اللهم ارزقنا نجاحاً في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح.

اللهم اهدنا لما تحب و ترضى، اللهم هبنا علمًا ينتفع به، وعملًا يقربنا إليك، وهبنا صبرًا وثباتًا في الدين.

اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا، وقوي علمنا، وعملنا، وزد من نجاحاتنا.

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني واصلح بي الأمة.

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.

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