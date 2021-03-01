أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات تفتيشية على المنشآت التجارية





نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية اليوم حملات تفتيشية على المنشآت التجارية؛ وذلك لمراقبة تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمواجهة فيروس "كورونا" والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن الفرق التفتيشية حررت (9) مخالفات وإنذارات تنوعت بين تقصير في التزام المحلات بتنفيذ الاشتراطات البلدية، والسماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب إهمال قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، مشيراً إلى إغلاق منشأة تجارية مخالفة ضمن نطاق البلدية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانبها كثفت بلدية الشوقية الفرعية جولاتها الميدانية على سوق الخضار والفواكه بالكعكية؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها البلدية؛ بهدف التأكد من سلامة الخضروات والفواكه المعروضة، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.

من جانبه بين رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن البلدية قامت بأعمال التعقيم والتطهير لساحة سوق الخضار والفواكه والصالات الداخلية للسوق.

وأشار الحربي إلى تخصيص فرق ميدانية خاصة للقيام بأعمال الرش والتعقيم بطرق صحية، باستخدام معقمات آمنة "صديقة للبيئة", مؤكداً استقبال البلاغات على مدار الساعة ومتابعة المحال المخالفة.