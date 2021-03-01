المزين يختار 21 لاعبا لمواجهة القناة بختام الدور الاول من القسم الثاني





يسعى فريق منتخب السويس العودة الي سكة الانتصارات عندما يحل ضيفا على فريق القناة في الثانية والنصف من الثلاثاء على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الاسبوع الاخير بالمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني.



وكان فقد منتخب السويس العديد نقاط الجولات الماضية، ابعدته عن المنافسة بشكل مؤقت.





كما اختار ايمن المزين المدير الفنى، 21 لاعبا بقائمة الفريق هم، محمود كوكو، نادر عاطف، محمد عبدالرازق، كريم عصمت، محمود قطب، أحمد فتحى، نور العريان، محمد علاء هيكل، محمد فراويلة، مصطفي حافظ، أحمد فتحى، عماد علاء، محمد جبل، رفعت مفتاح، محمد عمارة، أحمد حسين، يوسف بيبو، جيمس تيدي، كرسبو، أحمد الجندى، إسلام اسامة.



ويحتل منتخب السويس المركز السادس في ترتيب برصيد 19 نقاط متأخراً بفارق نقطة عن الداخلية صاحب الصدارة، أما القناة يحتل المركز الثامن برصيد 19.