دلال عبد العزيز: يوسف شعبان حس بوفاته وقالي "تفتكري هرجع أشتغل تاني"









كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، عن التفاصيل والساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل يوسف شعبان، موضحة أنه استرجعت ما حدث، مشيرة إلى أنه كان يحس بأنه سيفارق الحياة، حيث إنه قبل العودة للقاهرة طلبها للحديث معها.





وأضافت "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها أكتشفت من خلال حديثهما كم الخير الذي يُقدمه، بالإضافة إلى أنه استرجع الكثير من الأعمال الفنية الخاصة بها، متابعة: "قالي تفتكري هرجع أشتغل تاني".



