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دفاع البرلمان: عقوبة إتلاف الملصق الالكتروني تصل للحبس

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء يحي كداوني، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن أهمية الملصق الالكتروني المروري، تتماشى مع الطفرة الكبيرة والمحققة في مجال إنشاء الطرق والكباري والمحاور، ومن ثم لابد أن يواكب ذلك ضبط إدارة حركة المرور والسيولة، ورصد المخالفات عبر أن يكون هناك منظومة إلكترونية، تعتمد في مضمونها على العنصر التقني بدلًا من البشري.

وتابع "كدواني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "الالاف الكيلومترات من الطرق المنشأة والكباري الجديدة، كانت تحتاج لقوة بشرية هائلة لإدارتها من ضباط وأمناء، ومن ثم المنظومة الالكترونية تقلل العبء، وتعتمد بشكل أكبر على العنصر التقني التي ستدير حركة المرور، وتمنع الازدحام المروري والتكدسات، وتمنح السيولة للمواطنين في الشوارع، حيث ستشكل غرف مراقبة مركزية لإدارة منظومة المرور عبر منظومة "النقل الذكي"، وستطبق على جميع المركبات الخاصة والعامة، وستطبق على الجميع حيث تمنح الشريحة الالكترونية معلومات وافية عن السيارة من جهة اللون والطراز "

وأضاف أن هذه التعديلات كانت مقررة بموجب قرار وزاري صادر في عام 2018، فيما يتعقل بالشريحة الالكترونية ومع صدور القانون هناك إلزام بإنفاذه في مدة ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية التي ستخرج قريبًا ".

وحول شدة العقوبة التي تقضي بالحبس لمن لا يضع الملصق الالكتروني قال اللواء يحي الكدواني: "لابد على المواطن أن يلتزم بصلاحية الملصق، وعدم إتلافه وعدم نقله من سيارة لأخرى، حيث تتدرج العقوبات من سحب التراخيص إلى الغرامة، لتصل للحبس في حال تكرار إتلاف الملصق ".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد صدق اليوم الإثنين، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

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