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هيئة الكتاب تفتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعلن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج على ، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (52) لعام 2021 وذلك منذ الإعلان عنها وحتى أخر مارس 2021.


وتفتح هيئة الكتاب باب المسابقة فى ١١ فرع منها تسع للكبار الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – الدراسات الإنسانية – الطفل – الكتاب العلمى.
بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن ٣٥ هما الإبداع الأدبى والعلوم الإنسانية. 
فضلا عن أربعة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهى جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة افضل كتاب مترجم وجائزة افضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

يشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية ، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2020  ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل ، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى ، وأنه لم يفز بالجائزة فى الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى. 

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين ، وتوزيع الجوائز فى حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب(52).

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