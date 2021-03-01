متحدث الكهرباء يوضح حقيقة القراءات الموحدة للعدادات التقليدية (فيديو)

أوضح أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، طبيعة عمل تطبيق القراءات الموحدة الخاص بعدادات الكهرباء.



وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن هذا التطبيق جديد لقراءة عداد الكهرباء لضمان انتظام الفاتورة.



وأضاف أنه يتم أخذ صورة من العداد من أجل أن يتم حساب الاستهلاك، من خلال وضع قراءة العداد في التطبيق ويتم تحويلها إلى شركة مصر العليا والقناة ليدخل في برنامج القراءة الموحد وهو ما يعطي اطمئنان للمواطنين ويكون لديهم صورة موثقة ومدعمة للقراءة التي تم أخذها.



وأشار إلى أن تطبيق القراءات الموحدة لا يغني عن مرور القارئ الذي يقوم بأخذ قراءة العداد، موضحًا أن هذا التطبيق خاص بالعدادات التقليدية وليس العدادات مسبوقة الدفع.





