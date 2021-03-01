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مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها الوزارة في نهاية العام الماضي

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها الوزارة في نهاية العام الماضي
مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها الوزارة في نهاية العام الماضي

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