دعاء الامتحان| أدعية تساعد في إزالة الهم والكرب وتنشط الذهن والبدن





يعتبر دعاء الامتحان من المور التي زاد البحث عليها في الآونة الأخيرة بشكل كبير، ولاسيما مع دخول الطلبة والطلاب إلى الامتحانات وانطلاقها.





ويتمتع دعاء الامتحان بأهمية كبرى، شأنه شأن بقية الدعية الأخرى، حيث له فضل كبير وعظيم، لما يتمتع به الدعاء بوجه عام باهمية كبيرة، ليحاول الجميع ان يتضررعوا إلى رب العباد حتى يستجشيب لهم.





ويأمل الطلاب في أن يؤدوا امتحاناتهم على أكمل وجه وأن يتذكروا كل ما حصلوه وهنا يأتي دور دعاء الامتحان وإلم يذكر دعاء بعينه إلا هناك العديد من الدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا المقام.





دعاء الامتحان.. وفضل الدعاء





اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني واصلح بي الأمة.

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.



اللهم أسألك أن تيسير لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير.





اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليّ فتوح العارفين.





اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.





اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.





اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.





اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ.





اللهم ارزقنا نجاحاً في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.





اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح.





اللهم اهدنا لما تحب و ترضى، اللهم هبنا علمًا ينتفع به، وعملًا يقربنا إليك، وهبنا صبرًا وثباتًا في الدين.





اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا، وقوي علمنا، وعملنا، وزد من نجاحاتنا.







