تعليق مثير من لابورتا بعد إلقاء القبض على بارتوميو

علَق رئيس نادي برشلونة سابقاً والمرشح الحالي للرئاسة، جوان لابورتا، اليوم الإثنين، على اعتقال الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا باروتوميو، من قِبل شرطة كاتالونيا بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ"بارسا جيت"، حيث أكد أنه "نبأ صادم".

وقال بارتوميو في تصريحات إذاعية تعليقاً على الخبر "يا رجل، إنها المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الخبر، أولا علينا افتراض قرينة البراءة. الخبر ليس جيداً أو ساراً لكل المنتمين للبرسا، لأن هذا الشخص كان رئيسا لبرشلونة".

وتابع الرئيس الأسبق للنادي الكاتالوني "رغم أن إدارته لم تكن جيدة للنادي، إلا أن هذا لا ينفي أنه كان رئيساً لبرشلونة يوما ما، وهذا الخبر ليس جيداً لأي شخص. الحقيقة أنه خبر صادم بالتأكيد".

وفي تصريحات لاحقة في فيديو نشرته الصفحة الخاصة بترشحه للرئاسة، أوضح المحامي أنه "إزاء الأحداث التي وقعت اليوم من تفتيش مكاتب النادي، وكذلك اعتقال الرئيس السابق للبرسا والمديرين التنفيذيين، نريد التأكيد على كامل احترامنا للأعمال القضائية والشرطية، فضلاً عن أقصى قدر من الاحترام لافتراض البراءة. نأسف بشدة لوقوع هذه الأحداث التي تضر كثيراً بصورة وسمعة نادينا".

وكانت شرطة كتالونيا اعتقلت الإثنين كل من بارتوميو، والمدير السابق لشؤون الرئاسة، خاومي ماسفيرير، والمدير العام الحالي للنادي، أوسكار جراو.