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مواجهات قوية لأندية الجيزة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تنطلق عصر الثلاثاء، مباريات الأسبوع السابع عشر للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث يستضيف بشتيل صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

بينما يخرج أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة لملاقاة فريق الإتصالات صاحب الصدارة برصيد 42 نقطة.

ويستضيف جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة فريق المعادي صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ويخرج الصف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة لملاقاة فريق أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وبلاقي فيق جولدي صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة نظيرة فريق مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ويحل القومي الوصيف برصيد 32 نقطة لملاقاة حلوان العام صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

ويواجه فريق أكتوبر متذيل المجموعة برصيد 10 نقاط نظيرة فريق العياط صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ويخرج البدرشين صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة لملاقاة كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاتصالات 42 نقطة
2- القومي 32 نقطة
3- كاسكادا 30 نقطة
4- المعادي 27 نقطة
5- أبو النمرس 25 نقطة
6- مستقبل وطن 23 نقطة
7- جولدي 20 نقطة
8- حلوان العام 20 نقطة
9- العياط 20 نقطة
10- البدرشين 19 نقطة
11- جينيس 17 نقطة
12- بشتيل 15 نقطة
13- أوسيم 14 نقطة
14- الصيد 13 نقطة
15- الصف 12 نقطة
16- أكتوبر 10 نقاط

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