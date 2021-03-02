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الزراعة تكشف حقيقة تراجع مساحات القمح المنزرعة العام الحالي (فيديو)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:08 ص
شيماء حسن
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كشف محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، حقيقة تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021.
وقال "يونس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين إن مساحة القمح المنزرعة هذا العام وصلت إلى 3 مليون و418 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي الذي بلغ 3 مليون و402 ألف فدان.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، إلى أن القمح من المحاصيل المربحة لأنها زراعة قليلة التكاليف وعالية الإنتاج، موضحًا أن وزير الزراعة أمر بتخفيض سعر التقاوي الخاصة بزراعته مع طرح المعدات الزراعية الخاصة به بأسعار أقل من السوق.
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