Advertisements

الزراعة تكشف حقيقة تراجع مساحات القمح المنزرعة العام الحالي (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
كشف محمد يونس، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، حقيقة تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021.

وقال "يونس" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين إن مساحة القمح المنزرعة هذا العام وصلت إلى 3 مليون و418 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي الذي بلغ 3 مليون و402 ألف فدان.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، إلى أن القمح من المحاصيل المربحة لأنها زراعة قليلة التكاليف وعالية الإنتاج، موضحًا أن وزير الزراعة أمر بتخفيض سعر التقاوي الخاصة بزراعته مع طرح المعدات الزراعية الخاصة به بأسعار أقل من السوق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القمح الفجر

أخبار تهمك

مدرب مفاجيء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. بايدن يوجه 5 نصائح مهمة للأمريكيين لتجاوز أزمة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إسرائيل تحذر بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

منذ أقل من ساعتين

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

القمح والذرة تستحوذان على أكبر المساحات المنزرعة خلال موسم الصيف

أمن بني سويف يضبط 136 طنًا من القمح مهرب إلى المنيا

تجربة لترشيد استهلاك المياه في زراعة القمح بالغربية (صور)

عميد زراعة عين شمس: استهلاك المواطنين من السكر 3.2 مليون طن سنويًا والفرد 32 كيلو (صور)

ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ 3 ملايين فدان

وزير الزراعة: حصاد القمح والفول الأسبوع المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

06:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات